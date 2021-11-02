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مالك محل ذهب يستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

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مالك محل ذهب يستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج مالك محل ذهب يستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، صاحب محل مصوغات ذهبية بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة المصوغات الذهبية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من بعض المواطنين بمحافظة سوهاج، بقيام صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، من خلال تلقي مبالغ مالية منهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية، من خلال المحل الخاص به، مقابل أرباح مالية، بالمخالفة للقـانون.

وأضافت التحريات أنه تمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين 244 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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