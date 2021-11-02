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ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن مخالف بالإسكندرية

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ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن مخالف بالإسكندرية ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن مخالف بالإسكندرية

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تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص للمستحضرات والأدوية الطبية، بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، لحيازته وتخزين كميات من المستحضرات والأدوية الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة داخل المخزن إدارته.

وتبين أن المخزن غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها في أماكن تداول وتخزين المستلزمات الطبية، وضُبط بداخل المخزن 37 صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية بإجمالي 5839 عبوة متنوعة مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات، بقصد طرحها للبيع بالأسواق.
تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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