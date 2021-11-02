تقارير إسبانية تفجر مفاجأة .. ميسي تعرض للخيانة من بيكيه

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ما زال الحديث عن رحيل ميسي عن نصفه الثاني فريق برشلونة يثير الجدل في أوروبا ويجتذب الاهتمام من جانب الكثيرين حول العالم من عشاق البرغوث وأنصار العملاق الكتالوني.

وفشلت كل محاولات برشلونة للإبقاء على ميسي في صفوف الفريق عقب نهاية عقده في الصيف الماضي مما دفع اللاعب إلى الرحيل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وكشفت تقارير إسبانية في الساعات الماضية مفاجأة جديدة في رحيل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة تتعلق برفاق الرحلة وأصدقاء العمر في صفوف البلوجرانا.

وفجر الصحفي الإسباني ماسكارو الذي قام بعمل حوار صحفي مؤخراً مع ميسي مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بتعرض ميسي للخيانة من بعض زملائه في صفوف برشلونة.

وقال ماسكارو إن ميسي يشعر بالألم من بعض أصدقائه في الفريق ويعتقد أنهم لم يدعموه بشكل قوي وكافي للبقاء في برشلونة.

وأضاف: «ميسي يشعر بالاستياء والألم بعدما علم أن جيرارد بيكيه قال لخوان لابورتا رئيس برشلونة أنه إذا رحل ميسي فلن يحدث أي شيء ولن يتأثر برشلونة برحيله».