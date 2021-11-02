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مقيمةٌ تَلِد 5 توائم.. و"مستشفيات دله" تتكفل بالرعاية الصحية بمليون ريال

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مقيمةٌ تَلِد 5 توائم.. و"مستشفيات دله" تتكفل بالرعاية الصحية بمليون ريال مقيمةٌ تَلِد 5 توائم.. و"مستشفيات دله" تتكفل بالرعاية الصحية بمليون ريال
برعاية صندوق الوقف الصحي

مقيمةٌ تَلِد 5 توائم.. و

برعاية وتنسيق من صندوق الوقف الصحي، تكفلت مستشفيات دله بتقديم الرعاية الطبية الفائقة، لمقيمةٍ حاملٍ في 5 توائم، مع تحمل تكلفة الولادة والحضانة كاملةً، والتي تجاوزت مليون ريال.

ونجح الفريق الطبي في فرع مستشفيات "دله" بحي نمار في الرياض، في إجراء عملية الولادة بنجاح، في ظل متابعة حثيثة للحالة من قِبَل صندوق الوقف الصحي.

من جانبه طمأن الطبيبُ المشرف على الفريق الطبي، والدَ التوائم؛ مؤكدًا أنهم مع والدتهم يتمتعون بحالة صحية جيدة ومستقرة، ويحظون بالعناية اللازمة.

جدير بالذكر أن صندوق الوقف الصحي هو كيان يهدف إلى تعزيز الصحة العامة للمجتمع من خلال تقديم حلول مستدامة ومؤثرة؛ تعزيزًا لمساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية، وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه من تقديم الدعم في الخدمات الصحية مشاركًا للقطاع الحكومي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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