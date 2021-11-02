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إنضباط تغرم الأهلي والهلال بسبب زجاجات المياه

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إنضباط السعودية تغرم الأهلي والهلال بسبب زجاجات المياه إنضباط تغرم الأهلي والهلال بسبب زجاجات المياه

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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم كل من الهلال والأهلي على خلفية أحداث الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقا لصحيفة «الرياض» فان اللجنة قررت أيضا إلزام نادي الهلال بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، بسبب إلقاء الجمهور علبة مياه تجاه مضمار الملعب، في مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلي، كما غرّمت اللجنة النادي الأهلي 10 آلاف ريال، بعد إلقاء جماهيره علبتي مياه تجاه الملعب، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وعاقبت «الانضباط» مدافع نادي ضمك، فيليب أوغوستو، بدفع غرامة 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة، بسبب اللعب العنيف تجاه لاعب الاتفاق، وأكدت اللجنة أن جميع القرارات غير قابلة للاستئناف، وفقا للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

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