رسالة خاصة من مودريتش إلى سيرجيو أجويرو.. أتمنى لك الشفاء العاجل

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حرص الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد،على دعم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، نجم برشلونة بعد إصابة الأخير وتاكيد غيابه ثلاثة أشهر.

وأعاد مودريتش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر البيان الطبي لبرشلونة عن أجويرو، وكتب عليه:«الكثير من التشجيع.. أتمنى لك الشفاء العاجل».

وكان أجويرو قد خضع لإجراء تشخيصي وعلاجي من قبل الطبيب جوسيب بروجادا، وأعلن برشلونة أمس الإثنين، أنه سيغيب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل.

يذكر أن أجويرو انتقل إلى برشلونة الصيف الماضي، في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وغادر أجويرو مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس، السبت الماضي، وأبلغ الجهاز الطبي أنه يشعر بعدم راحة في الصدر، لذا تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات على القلب، وذكرت تقارير صحفية أن أجويرو يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب