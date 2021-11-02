عمر جزارين: أصول نادي الجزيرة ارتفعت لـ 370 مليون جنيه..وحققنا 35 إنجاز خلال 4 أعوام

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جزارين: نادي الجزيرة يستقبل حفلًا تحيه السبرانو فاطمة سعيد ونادر عباسي في 15 نوفمبر، المقبل بمناسبة افتتاح السنتر كورت .. هناك 2500 دعوى مجانية لأعضاء النادي، خلال أيام.

جزارين:حفل افتتاح السنتر كورت تحملها نجيب ساويرس بتكلفة مليون و500 ألف

جزارين ردًا على المروجين لديون النادي: ملتزمون بسداد 120 مليون جنيه لشركة الانتاج الحربي زادت مقابلها أصول النادي بمقدار 370 مليون جنيه

جزارين: حققنا 35 إنجاز خلال 4 أعوام بينهم عامي الجائحة

جزارين: أنفقنا 40 مليون جنيه خلال إغلاق النادي 4 شهور بسبب كورونا، في ظل صفرية الإيرادات ما يدلل عل صلابة اوضعنا المالي

يواصل عمرو جزارين، المرشح على مقعد الرئيس في انتخابات نادي الجزيرة، التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لطرح ملفات برنامجه الانتخابي وقائمته لخوض المعترك الانتخابى لرئاسة النادي، في الـ19 من نوفمبر الجاري .

وفى ندوة انتخابية، عقدها رجل الأعمال والمهندس، عمرو جزارين، مساء الإثنين، استعرض 35 إنجازًا أتمها خلال رئاسته لروتاري الجزيرة خلال السنوات الأربعة الماضية، بين إنجازات إنشائية ومالية وعمل مجتمعي.

افتتح جزارين حديثه بانجازات الملف المجتمعي لنادي الجزيرة، التي تمثلت في :" تدشين مؤسسة النادي الخيرية «جزيرة الخير» وهي مؤسسة معنية برعاية أسر العاملين في النادي، وبرنامج «ملايكة الجزيرة» لدعم أصحاب الهمم، التي أدت إلى تعيين 4 من بينهم داخل مهام وظيفية في النادي، فضلًا عن برنامج «محو أمية العاملين».

ثم تابع مستعرضًا الانجازات الإنشائية بأنه :" تمكن من قطع شوط كبير في تطوير البنية التحتية للنادي، بدءًا من إنشاء شبكة كبيرة من الفيبر أوبتكس،مرورًا بتطوير شبكة لصرفمياه الأمطار وأخرى للري، ثم وصولًا لتغيير إنارة الملاعب"

وعلى الصعيد الرياضي تناول جزارين :"تطوير الملاعب؛ بدءًا من ملعب الهوكي والتراك مرورًا بافتتاح صالة جمباز على أعلى مستوى عالمي، ثم وصولًا لتجديد حمام السباحة الذي أنشيء في أواخر الخمسينات"

وأكد جزارين أنه تمكن من إحداث طفرة نوعية في المبنى الاجتماعي بروتاري الجزيرة".

واختتم جزارين الإنجازات الإنشائية متناولًا:" إنجاز إنشاءات المرحلة الأولى من نادي فرع أكتوبر

150 بعد الانتهاء من إعداد 25 فدان من أصل 150 فدان، وافتتاحها في فبراير 2019 بحضور رئيس وزراء مصر و10 وزراء مصريين حاليين وأخرين سابقين، فضلًا عن حضور كوكبة من رجال المال والأعمال ورجال المجتمع بعدما كان الفرع مرهونًا منذ العام2008 "

وعلى صعيد الوضع المالي للنادي الجزيرة، قال جزارين أنه دفع الوضع المالي لروتاري الجزيرة للأمام مؤكدًا أنه:" أنه تمكن من جلب ب رقم غير مسبوق في مزايدات البنوك؛ إذ حصل على 131 مليون جنيه إيجار لمدة 10 سنين من بنك القاهرة، بعلاقات شخصية وأسلوب إدارة رشيد"

ولفت جزارين إلى :" زيادة إيرادات النادي، وتحقيق فائض سنوي يقدر بنحو 30 مليون جنيه"

وتابع جزارين أن الوضع المالي للنادي صلب مستدلًا :"بصرف 40 مليون جنيه، أثناء مدة إغلاق النادي لنحو 4 شهور، جراء جائحة كورونا، في حين كانت إيرادات النادي صفرية"

واسترسل متوجهًا بالشكر لرجل الاعمال، نجيب ساويرس نظير دعمه المالي الدائم لروتاري الجزيرة، مؤكدًا أن :"ساويرس تبرع للنادي بـ30 مليون جنيه" لافتًا إلى أن إن هذا الرقم يعد أكبر رقم تبرع في تاريخ نادي الجزيرة وربما في تاريخ الأندية المصرية"

وأضاف جزارين أنه استكمالًا لمسيرة الانجازات :" يستقبل روتاري الجزيرة في الـ13 من نوفمبر المقبل في افتتاحية السنتر كورت، حفلًا تحيه السبرانو فاطمة سعيد وأوركسترا المايسترو نادر عباسي؛ احتفالًا بتطوير الملعب الرئيسي برعاية المهندس نجيب ساويرس"

ولفت جزارين إلى أنه:" ستتاح خلال الأيام القليلة المقبلة 2500 دعوى مجانية متاحة لأعضاء النادي لحضور الحفل."

وتابع جزارين أن هذا الحفل المجاني مقام بتكلفة مليون و500 ألف بدعم ورعاية من رجل الأعمال نجيب ساويرس.

ورد جزارين على المروجين لمديونيات نادي الجزيرة موضحًا أن النادي ملتزم بسداد بـ120 مليون جنيه لشركة الإنتاج الحربي، نظير تطوير الإنشاءات لكنه مقابل ذلك تمكن من زيادة قيمة أصول النادي بمقدار 370 مليون جنيه في 4 سنين بينهم عامين في ظل جائحة كورونا، وهو ما يحسب للنادي ليس ضده

وتابع جزارين بالقول بأن: " الوضع المالي لنادي الجزيرة صلبًا؛ فلديه في البنك 30 مليون،و30 مليون جنيه أخرى تحت التحصيل" لافتًا إلى أن ا أن الالتزام المادي للنادي تجاه الانتاج الحربي لا يمثل أكثر من 300 إلى 400 عضوية جديدة في نادي الجزيرة فرع أكتوبر.

رجل الأعمال عمرو جزارين، هو نائب رئيس مجلس إدارة روتاري الجزيرة منذ العام 2002، ثم رئيسه منذ عام 2017 ، وعضو الاتحاد المصري للتنس وأمين عام الاتحاد العربي للتنس سابقًا.

ويتنافس عمرو جزارين على انتخابات رئاسة مجلس إدارة نادي روتاري جزيرة والمقرر انعقادها يوم 19 من الشهر الجاري.