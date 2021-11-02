نادال يقترب من العودة وأبو ظبى محطتة الأولى قبل المشاركة فى إستراليا المفتوحة

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أبدى الإسباني رافائيل نادال، تحمسه للعودة مرة أخرى إلى ملاعب التننس بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وقال النجم الإسبانى أنه يهدف للعودة إلى الملاعب في ديسمبر من خلال المشاركة في بطولة أبوظبي، وذلك استعدادا لخوض بطولة أستراليا المفتوحة أوائل العام المقبل.

وأضاف أسطورة التنس، خلال حملة ترويجية لإحدى الشركات الراعية في باريس: «هدفي هو المشاركة في أبوظبي في ديسمبر ثم في دورة أخرى وبعدها بطولة أستراليا المفتوحة، هذا هو هدفي ونعمل بجهد كبير من أجل تحقيقه».

وتوج نادال بلقب البطولة الأسترالية عام 2009 ثم خسر في النهائي أربع مرات بعد ذلك.وحاول نادال العودة في أغسطس من خلال مشاركته في بطولة واشنطن، لكن إصابته في القدم تفاقمت في المباراة التي فاز بها على الأمريكي جاك سوك بثلاث مجموعات، ما ساهم في خسارته مباراته التالية أمام الجنوب إفريقي لويد هاريس.