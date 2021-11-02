أخبار عاجلة

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بن شرقي مع أمام الأهلي .. حضور بلا أهداف

Print
بن شرقي مع الزمالك أمام الأهلي .. حضور بلا أهداف بن شرقي مع أمام الأهلي .. حضور بلا أهداف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعول جماهير القلعة البيضاء الكثير على لاعب خط وسط وهجوم الفريق الدولي المغربي أشرف بن شرقي خلال مباراة القمة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الأهلي.

ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل 5 نوفمبر ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الزمالك في الفوز في أول مباراتين له على حساب إنبي ثم طلائع الجيش، وبنتيجة واحدة هي 2 – صفر، أما الأهلي فتغلب في الجولة الأولى على الإسماعيلي برباعية نظيفة ثم عبر البنك الأهلي بهدف للاشيء لهدّاف الدوري في الموسم الماضي محمد شريف.

وتقول لغة الأرقام أن أخطر لاعبي الزمالك أشرف بن شرقي لم ينجح في الوصول لمرمى الأهلي خلال كل المباريات التي خاضها مع الفارس الأبيض ضد المارد الأحمر.

ولعب أشرف بن شرقي 6 مباريات أمام الأهلي منذ انضمامه للزمالك، بواقع 3 مباريات في بطولة الدوري الممتاز ومباراتين في السوبر ومباراة في دوري أبطال إفريقيا في نهائي البطولة الموسم قبل الماضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

رسميا.. الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراة الزمالك

رسميا.. الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراة الزمالك

الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز بالقمة بنتيجة كبيرة.. وهذا الثنائي الأخطر في الزمالك

الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز بالقمة بنتيجة كبيرة.. وهذا الثنائي الأخطر في الزمالك

إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك