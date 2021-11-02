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تعول جماهير القلعة البيضاء الكثير على لاعب خط وسط وهجوم الفريق الدولي المغربي أشرف بن شرقي خلال مباراة القمة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الأهلي.

ويواجه الأهلي الزمالك يوم الجمعة المقبل 5 نوفمبر ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الزمالك في الفوز في أول مباراتين له على حساب إنبي ثم طلائع الجيش، وبنتيجة واحدة هي 2 – صفر، أما الأهلي فتغلب في الجولة الأولى على الإسماعيلي برباعية نظيفة ثم عبر البنك الأهلي بهدف للاشيء لهدّاف الدوري في الموسم الماضي محمد شريف.

وتقول لغة الأرقام أن أخطر لاعبي الزمالك أشرف بن شرقي لم ينجح في الوصول لمرمى الأهلي خلال كل المباريات التي خاضها مع الفارس الأبيض ضد المارد الأحمر.

ولعب أشرف بن شرقي 6 مباريات أمام الأهلي منذ انضمامه للزمالك، بواقع 3 مباريات في بطولة الدوري الممتاز ومباراتين في السوبر ومباراة في دوري أبطال إفريقيا في نهائي البطولة الموسم قبل الماضي.