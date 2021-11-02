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محافظ الشرقية: لا تهاون مع أصحاب الدروس الخصوصية وتطبيق القانون على المخالفين

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محافظ الشرقية: لا تهاون مع أصحاب الدروس الخصوصية وتطبيق القانون على المخالفين محافظ الشرقية: لا تهاون مع أصحاب الدروس الخصوصية وتطبيق القانون على المخالفين

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أولاد صقر، من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالمدينة لوجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بالاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

المصرى اليوم

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