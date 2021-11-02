بعد اللجوء «لحيلة شيطانية» لطرد طليقته من شقة الزوجية.. المحكمة تفتح تحقيقا في الواقعة

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قررت المحكمة المدنية المختصة، تحديد جلسة 25 نوفمبر الجارى، لفتح التحقيق في الدعوى المقامة من ربة منزل، ضد طليقة ابنها والتي تطلب فيها طردها وحفيديها من شقة الزوجية، وقالت المدعية إن الشقة التي تقطن بها طليقة ابنها وحفيديها باسمها، وإنها فسخت عقد الإيجار المبرم بينها وبين ابنها لعدم استيفاء الشروط، وإنهما ليس لهما حق في الإقامة بها .

كانت والده طليقها في جلسة سابقة قدمت للمحكمة عقد إيجار مبرم بينها وبين ابنها، وقالت إن العقد مدته انتهت وإنها ترفض تجديده وطليقته ليس لها الحق في الإقامة بالشقة هي وحفيديها لكونها تمتلك العقار المكون من 3 طوابق والشقق الكائنة به.

حضرت المدعي عليها أمام المحكمة، بعد أن أنذرت بدعوى الطرد، وقالت إنها انفصلت عن زوجها منذ 7 أشهر، وبعد الانفصال أقامت دعوى تمكين أمام المحكمة والتي قضت لصالحها والتمكين، وبعد 5 أشهر من الإقامة بالشقة واتفاقها مع طليقها بإنها ستظل مقيمه في العقار ورؤية طفليه في الوقت الذي يريده، فوجئت بانه يتواطئ مع والدته ضدها ويحاول طردها من الشقة بإقامه دعوى طرد.

قدمت المدعى عليها الحكم الصادر من المحكمة والذى يفيد تمكينها من الشقة المقيمة بها، بعد أن أكد الشهود بان هذه الشقة تزوجت بها منذ 7 سنوات وأنجبت بها طفليها «6 سنوات» و«3 سنوات»، موضحة إن طليقها اتفق مع أمة في «ضرب عقد ايجار» لطردها

وقالت المدعية بإنها تعيش مأساة بسبب أفعال طليقها ووالدته اللذان يتواطئان ضدها، بفصل الكهرباء عن الشقة ويقطعان المياة حتى تتركها، موضحه بانها تعمل موظفة في القطاع الخاص وتتقاضى راتبا بسيطا تستطيع من خلال بتلبية بعض طلبات طفليها، لرفض طليقها الانفاق على طفليه رغم إصدار المحكمة حكما بالزام طليقها بدفع 800 جنية نفقه طفليه .

وفجرت المدعية مفأجاه أمام المحكمة بإن والده طليقها التي تريد طردها من الشقة هي خالتها، ورغم صلة القرابة بينهما إلا انها كانت سببا في طلاقها.