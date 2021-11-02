قتل ام إنتحار .. تعرف على سر سقوط فتاة فى مدينة نصر من الطابق الخامس

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تكثف أجهزة الامن بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط فتاة من الطابق الخامس فى مدينة نصر ،تبين من التحريات ان فتاة سقطت من شرفة الشقة وانها لا تقطن بها وليست من سكان العقار من الاساس .

يعكف رجال الامن على تفريغ كاميرات المراقبة التى عثر عليها فى مكان الحادث بمدينة نصر وصورت الواقعة للوصول إلى حقيقة الامر وما إذا كانت هناك جريمة قتل أم واقعة إنتحار ،كما يقوم رجال المباحث باستدعاء قاطنى العقار للإستعلام عن صاحب الشقة التى شهدت الواقعة ومدى علاقته بالفتاة الضحية

بدات الواقعة بتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من الأهالى بوجود جثة ،انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة فتاة بها كسور وكدمات بأنحاء الجسد وتبين سقوطها من شرفة شقة بالطابق الخامس أثناء تواجدها برفقة أحد الأشخاص ،تحرر محضر بالواقعة وجارى جمع التحريات .