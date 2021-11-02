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من بينها 1565 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5116 مخالفة مرورية متنوعة

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من بينها 1565 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5116 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1565 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5116 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة،وتتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5116 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5116) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بينها المخالفات (1565) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(180) مخالفة السير بدون تراخيص، و(12) مخالفة موقف عشوائى، و(42) مخالفة لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية»

المصرى اليوم

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