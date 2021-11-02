مايا مرسي: المرأة المصرية لاتزال تواجه العديد من التحديات في مجال التمكين الاقتصادي

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شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الفاعلية التي نظمتها كل من وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تضمنت توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة، بقيمة 125 مليون دولار، في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، وذلك بمشاركة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة ليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

توجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر لجميع الشركاء والوزارات المعنية في دعم جهود تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات، مشيدة بالتعاون القائم بين المجلس القومى للمرأة والوكالة منذ إنشائه، حيث ساهمت الوكالة في دعم تأسيس مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الذي تم مأسسته في هيكل المجلس الحالي لضمان استدامة عمله، مشيرة إلى أن المركز له دور هام في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة بالإضافة إلى تأهيلها للدخول إلى سوق العمل.

وأوضحت أن الشراكة بين المجلس القومي للمرأة والوكالة تأتي في إطار محوري الحماية والتمكين الاقتصادي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة متقاطعا في ذلك مع محور التوعية.

وأكدت أن المرأة المصرية لاتزال تواجه العديد من التحديات لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي.

واشارت ايضا إلى دعم الوكالة الجهود في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، من بينها دعم جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة الذي يقدم المساندة القانونية والنفسية للمرأة، بالاضافة إلى دعم الوكالة لبرنامج مدن أمنة، كذلك تطوير مراكز وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة الناجيات من العنف.

وأضافت رئيسة القومي أن أحد أهم اولويات عمل المجلس خلال الفترة القادمة هو التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة، مشيرة إلى ان مصر اطلقت برنامج الشمول المالي الذي يعد من أكبر البرامج وأهمها التي تعمل على تنفيذها الدولة حاليا، مشيرة إلى ان البرنامج يستهدف ادماج ٥٠٠ ألف امرأة داخل المنظومة.

واختتمت دكتورة مايا قائلة «رسالتنا اليوم للفتاة والمرأة المصرية أنه ما مستحيل يقف أمامكم الآن، مع وجود إرادة سياسية واعية وحكيمة تدعم تمكين المرأة والنهوض بها في جميع المجالات».