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الأوقاف : 16.7% نموًا في أرباح وإيرادات الهيئة في الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالى

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الأوقاف : 16.7% نموًا في أرباح وإيرادات الهيئة في الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالى الأوقاف : 16.7% نموًا في أرباح وإيرادات الهيئة في الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالى

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في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح ،رئيس الجمهورية، بحسن استثمار أموال الوقف ودعمه لكل ما يتصل بتطوير منظومة الأوقاف ، حققت هيئة الأوقاف المصرية ستة أرقام قياسية في أربعة أشهر ، على النحو التالي :

أولاً : في شهر يوليو 2021م :

حققت هيئة الأوقاف المصرية صافي أرباح وإيرادات بلغ : (100,052,525) جنيهًا ، بزيادة قدرها (11,525,579) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 13% ، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف .

ثانيًا : في شهر أغسطس 2021م

حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (122,5) مليون جنيه بزيادة قدرها (30,929,832) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة 33,8% ، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف .

ثالثًا : في شهر سبتمبر 2021م :

حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (141,254,807) جنيه بزيادة قدرها (5,967,172) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي ، وبنسبة زيادة تبلغ 4,4% ، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف .

رابعًا : بلغ إجمالي أرباح وإيرادات الربع الأول (يوليو - أغسطس - سبتمبر2021م) مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا ، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العام المالي 2020 /2021م ، وبزيادة قدرها (138,514,771) جنيها بنسبة زيادة 61.5% عن نفس الفترة من العام المالي 2019 /2020م .

خامسًا : في شهر أكتوبر 2021م :

حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (173,637,231) جنيهًا ، بزيادة قدرها (28,289,995) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 /2021م ، وزيادة قدرها (51,610,961) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 42.3% عن نفس الشهر من العام المالي 2019 /2020م .

سادسًا : بلغ إجمالي أرباح وإيرادات الأربعة أشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر - أكتوبر2021م) صافي أرباح إيرادات بلغ : (537,537,225) جنيهًا ، بزيادة قدرها (76,805,240) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 16.7% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020/ 2021م ، وزيادة قدرها (190,125,732) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 54.7% عن نفس الفترة من العام المالي 2019 /2020م .

المصرى اليوم

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