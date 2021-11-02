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قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إن الأزمة التي يشهدها العالم في الغلاف الجوي وليس في المناخ حسب ما هو متداول، موضحًا أن هناك فارق بين المناخ والطقس، المصطلح الأخير يُستخدم مع قياس درجات الحرارة بينما المناخ هو ما يحيط بالكرة الأرضية وطبقة الغلاف الجوي.

وأكد «علام» خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الغلاف الجوي أساس الحياة على الكرة الأرضية، مضيفًا أن الكرة الأرضية عبارة عن كتلة صخرية يحيط بها هلالة من الغازات تسمى غلاف جوي مقسمة إلى طبقات.

وأشار إلى أن الغازات التي تحيط بالكرة الأرضية تؤثر بشكل كبير على النبات والحيوان والبحار والبشر، مؤكدًا أن الغلاف الجوي يمد الكائنات الحية على الأرض بالأكسجين الذي إن حدث له أي إفساد يكون له أضرار على البشر.

وشدد على أن خطورة المناخ تؤثر بشكل مباشر على البشر أولا ثم الكائنات الأخرى سواء فيروسات أو بكتيريا يليهم الحيوانات والطيور والنباتات.

ونوه الخبير البيئي بأن الثورة الصناعية التي بدأها الإنسان منذ 500 عام تسببت في إفساد الغلاف الجوي على دار تلك السنون من خلال حرق الفحم ثم استخدام البترول.

ولفت إلى أن درجة حرارة سطح الكرة الأرضية وصلت خلال 100 عام ماضية إلى 0.9، مضيفا أن المؤتمرات وقمم المناخ التي يعقدها رؤساء الدول تسعى لمحاولة عدم الوصول عام 2050 لارتفاع بأكثر من درجة ونصف درجة التي إن حدثت ستصبح هناك مشكلة كبيرة في نظم الهواء والمياه والتربة فضلا عن إن ما شهده العالم من براكين وزلازل وأعاصير خلال الفترة الماضية لن يشكل شيئًا حال ارتفاع حرارة سطح الأرض بأكثر من درجة ونصف.