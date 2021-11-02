أخبار عاجلة

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خيبر بيئي: الغلاف الجوي أساس الحياة على الكرة الأرضية ويمد الكائنات الحية بالأكسجين ()

Print
خيبر بيئي: الغلاف الجوي أساس الحياة على الكرة الأرضية ويمد الكائنات الحية بالأكسجين (فيديو) خيبر بيئي: الغلاف الجوي أساس الحياة على الكرة الأرضية ويمد الكائنات الحية بالأكسجين ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إن الأزمة التي يشهدها العالم في الغلاف الجوي وليس في المناخ حسب ما هو متداول، موضحًا أن هناك فارق بين المناخ والطقس، المصطلح الأخير يُستخدم مع قياس درجات الحرارة بينما المناخ هو ما يحيط بالكرة الأرضية وطبقة الغلاف الجوي.

وأكد «علام» خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الغلاف الجوي أساس الحياة على الكرة الأرضية، مضيفًا أن الكرة الأرضية عبارة عن كتلة صخرية يحيط بها هلالة من الغازات تسمى غلاف جوي مقسمة إلى طبقات.

وأشار إلى أن الغازات التي تحيط بالكرة الأرضية تؤثر بشكل كبير على النبات والحيوان والبحار والبشر، مؤكدًا أن الغلاف الجوي يمد الكائنات الحية على الأرض بالأكسجين الذي إن حدث له أي إفساد يكون له أضرار على البشر.

وشدد على أن خطورة المناخ تؤثر بشكل مباشر على البشر أولا ثم الكائنات الأخرى سواء فيروسات أو بكتيريا يليهم الحيوانات والطيور والنباتات.

ونوه الخبير البيئي بأن الثورة الصناعية التي بدأها الإنسان منذ 500 عام تسببت في إفساد الغلاف الجوي على دار تلك السنون من خلال حرق الفحم ثم استخدام البترول.

ولفت إلى أن درجة حرارة سطح الكرة الأرضية وصلت خلال 100 عام ماضية إلى 0.9، مضيفا أن المؤتمرات وقمم المناخ التي يعقدها رؤساء الدول تسعى لمحاولة عدم الوصول عام 2050 لارتفاع بأكثر من درجة ونصف درجة التي إن حدثت ستصبح هناك مشكلة كبيرة في نظم الهواء والمياه والتربة فضلا عن إن ما شهده العالم من براكين وزلازل وأعاصير خلال الفترة الماضية لن يشكل شيئًا حال ارتفاع حرارة سطح الأرض بأكثر من درجة ونصف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جوجل تدخل عالم الهواتف الفابلة للطي لأول مرة لمنافسة سامسونج (فيديو)

جوجل تدخل عالم الهواتف الفابلة للطي لأول مرة لمنافسة سامسونج (فيديو)

عمرو أديب لـ مدحت شلبي :«ليه الزمالك مأخدش زغلول؟».. ورد غريب من المعلق.. فيديو

عمرو أديب لـ مدحت شلبي :«ليه الزمالك مأخدش زغلول؟».. ورد غريب من المعلق.. فيديو

سعد زغلول وفاتن حمامة .. مدحت شلبي يُبرر تصريحات القمة .. فيديو

سعد زغلول وفاتن حمامة .. مدحت شلبي يُبرر تصريحات القمة .. فيديو

أستاذ طب نفسي يكشف أسباب ارتفاع معدل الجريمة بمصر (فيديو)

أستاذ طب نفسي يكشف أسباب ارتفاع معدل الجريمة بمصر (فيديو)