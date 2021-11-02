«العناني»: الدولة تعمل علي دعم و تشجيع السياحة البيئية

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أكد د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، على هامش مشاركته في بورصة لندن للسياحة،أن استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 تهدف إلى تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية، مشيرا إلى جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن الوزارة تعمل دائما على دعم وتشجيع السياحة البيئية المسئولة، والمستدامة والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ودمج المجتمعات المحلية، مما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة للسياحة مؤكدًا على أن مصر تتمتع بتنوع فريد في منتجاتها السياحية، ولديها مزج بين هذه الأنواع والأنماط السياحية المختلفة فتجعل في زيارتها تجربة فريدة واستثنائية يعيشها السائح.

كما أن الدولة تسعى لتبني أنماط سياحية جديدة، مشيراً إلى أنه بداية من يوم الأربعاء الماضي تم تسيير خط طيران جديد بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، وهو ما يأتي في إطار العمل على خلق منتج سياحي جديد متكامل من خلال دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية مما يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية متنوعة وفريدة خلال زيارته لمصر.