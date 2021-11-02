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فرقة «المواجهة والتجوال» تبدأ أولى عروضها الفنية لنشر الوعي بمركز أبو قرقاص بالمنيا

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فرقة «المواجهة والتجوال» تبدأ أولى عروضها الفنية لنشر الوعي بمركز أبو قرقاص بالمنيا فرقة «المواجهة والتجوال» تبدأ أولى عروضها الفنية لنشر الوعي بمركز أبو قرقاص بالمنيا

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء فعاليات العروض الفنية والمسرحية التي تقدمها فرقة (المواجهة والتجوال) التابعة للبيت الفني للمسرح، بمركز أبوقرقاص، ضمن ثلاث مراكز ستجوبهم الفرق وهي ( أبوقرقاص- ملوى – ديرمواس)، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها السيد عبدالفتاح رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

أكد المحافظ على التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وكافة المؤسسات والوزارات المعنية، تفعيلًاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الثقافية والعروض المسرحية لنشر الوعى وتثقيف المواطن المصرى خاصةً في الأماكن الأكثر احتياجا بالريف المصري والعمل على محاربة الفكر الهدام والتطرف وإرساء مبدأ العدالة الثقافية.

بدأت العروض من قرية الحسانيه بمدرسه الحسانيه الابتدائية مع عرض «محطة » من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، بقيادة المخرج محمد نور، التابعة للبيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتدور أحداثها حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، فتتوالى الأحداث.

المسرحية من تأليف الشاعر محمد زناتي، وألحان حاتم عزت، وإخراج رضا حسانين.

هذا وستضم العروض(حواديت الأراجوز، محطة مصر، ولاد البلد)، بـ5 قرى بمركز أبوقرقاص، و10 قرى بمركزى ملوى وديرمواس، وتستهدف العروض الأطفال والشباب لبث رسائل إيجابية

المصرى اليوم

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