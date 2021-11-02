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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد لهيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، سبب ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الجارية، والظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وقالت «شاكر» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، الثلاثاء، إننا سنشهد استقرار في الأحوال الجوية على كل أنحاء الجمهورية، حيث إن هناك استقرار في درجات الحرارة التي ما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجة إلى اثنين على معظم مناطق الجمهورية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري.

أضافت: «خلال الأيام الجارية يكون الطقس مائل للحرارة وحار أثناء فترة النهار وخاصة فترة الظهيرة ولكن مع دخول فترة الليل والصباح ىالباكر، يكون الطقس لطيف ومائل للبرودة»، موضحة أن هذا نتيجة مرتفع جوي يؤثر على استقرار الجو في جمهورية مصر العربية، وهو يسمى المرتفع الأوزوري وهو مرتفع يجلب كتلة هواء قادمة من جنوب أوروبا.

تابعت: «المرتفع الجوي مع حالة استقرار الطقس يؤدي إلى تكون الشبورة المائية التي في الصباح الباكر والتي تكون كثيفة أحيانًا في بعض الفترات»، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة خاصةً على السواحل الشمالية للبلاد ولكن باقي مناطق الجمهورية تشهد انخفاض للرطوبة بشكل كبير.

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بارتداء الملابس الخريفية، وعدم ارتداء الملابس الشتوية تجنبًا للإصابة بنزلات البرد نتيجة ارتفاع درجة الحرارة صباحًا وانخفاضها ليلًا.