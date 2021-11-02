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شهدت أسواق السمك في المحافظات، استقرار نسبى بمستهل تداول اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، حيث سجل سعر كيلو البورى 38 جنيه والجمبرى الجامبو من 400 إلى 480 جنيه، والدنيس من 110 إلى 130 جنيه.

وتنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم:

الأسعار