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البوري بـ38 والجمبري الجامبو بـ 480 جنيه .. سعر السمك في اليوم

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البوري بـ38 والجمبري الجامبو بـ 480 جنيه .. سعر السمك في مصر اليوم البوري بـ38 والجمبري الجامبو بـ 480 جنيه .. سعر السمك في اليوم

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شهدت أسواق السمك في المحافظات، استقرار نسبى بمستهل تداول اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، حيث سجل سعر كيلو البورى 38 جنيه والجمبرى الجامبو من 400 إلى 480 جنيه، والدنيس من 110 إلى 130 جنيه.

وتنشر «المصرى اليوم»، سوق السمك في اليوم:

الأسعار

نوع الأسماك السعر المتداول أقل سعر أعلى سعر التاريخ
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم) 35 32 38 2021-11-02
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم 30 25 35 2021-11-02
بربونى مجمد 25 20 30 2021-11-02
دنيس 110 90 130 2021-11-02
جمبرى سويسى جامبو 440 400 480 2021-11-02
جمبرى سويسى 1 340 300 380 2021-11-02
جمبرى سويسى 2 240 200 280 2021-11-02
جمبري 2 مجمد 125 85 165 2021-11-02
جمبرى سويسى 3 120 90 150 2021-11-02
بورى 1 (≥ 500 جرام) 45 40 50 2021-11-02
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم 40 30 50 2021-11-02
مازليا- كشر 40 30 50 2021-11-02
شعور 40 30 50 2021-11-02
وقار 90 80 100 2021-11-02
قاروص 90 80 100 2021-11-02
موزة 35 25 45 2021-11-02
السردين 30 25 35 2021-11-02
الكسكمرى 25 20 30 2021-11-02
سردين مجمد 20 15 25 2021-11-02
الماكريل مجمد 30 25 35 2021-11-02

المصرى اليوم

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