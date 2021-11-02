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شهدت أسواق السمك في المحافظات، استقرار نسبى بمستهل تداول اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، حيث سجل سعر كيلو البورى 38 جنيه والجمبرى الجامبو من 400 إلى 480 جنيه، والدنيس من 110 إلى 130 جنيه.
وتنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم:
الأسعار
|نوع الأسماك
|السعر المتداول
|أقل سعر
|أعلى سعر
|التاريخ
|بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)
|35
|32
|38
|2021-11-02
|البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم
|30
|25
|35
|2021-11-02
|بربونى مجمد
|25
|20
|30
|2021-11-02
|دنيس
|110
|90
|130
|2021-11-02
|جمبرى سويسى جامبو
|440
|400
|480
|2021-11-02
|جمبرى سويسى 1
|340
|300
|380
|2021-11-02
|جمبرى سويسى 2
|240
|200
|280
|2021-11-02
|جمبري 2 مجمد
|125
|85
|165
|2021-11-02
|جمبرى سويسى 3
|120
|90
|150
|2021-11-02
|بورى 1 (≥ 500 جرام)
|45
|40
|50
|2021-11-02
|البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم
|40
|30
|50
|2021-11-02
|مازليا- كشر
|40
|30
|50
|2021-11-02
|شعور
|40
|30
|50
|2021-11-02
|وقار
|90
|80
|100
|2021-11-02
|قاروص
|90
|80
|100
|2021-11-02
|موزة
|35
|25
|45
|2021-11-02
|السردين
|30
|25
|35
|2021-11-02
|الكسكمرى
|25
|20
|30
|2021-11-02
|سردين مجمد
|20
|15
|25
|2021-11-02
|الماكريل مجمد
|30
|25
|35
|2021-11-02