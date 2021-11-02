إيقاف مواطن ومقيم سوري حاولا تهريب 1.7 مليون قرص أمفيتامين بجدة

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (1,785,000) قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الكويت، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ، والقبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية.

وأكد الرائد النجيدي، إيقافهما وأنه اتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.