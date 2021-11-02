«مياه أسيوط» تواصل ربط خطي مياه 630 مم GRP بمركز أبنوب وأعمال الربط على وشك الانتهاء

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تواصل شركة مياه الشرب الصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجراءات ربط خط المياه قطر ٦٣٠ مم نوع GRP من محطة بني محمد وحتي كوبري السحارة، وأعمال ربط خط مياه قطر ٦٣٠ مم نوع GRP من بداية كوبري السحارة بمحطات المياه بني محمديات مركز أبنوب وذالك ضمن المبادره الرئاسية حياة كريمة.

وشدد اللواء أركان حرب هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، على أهمية العمل على قدم وساق دون إنقطاع لسرعة نهو أعمال الربط وتوفير سيارات المياه في المناطق المتأثرة بقري بني محمديات _ كوم المنصورة_عرب العطيات _عرب الشنابلة.

ونوه عن أن الشركة تتيح جميع قنوات التواصل من بينها الخط ساخن 125 من أي تليفون أرضى أو الإتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس اب على رقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى، وبرنامج CMS الالكترونى للابلاغ عن أي إحتياج للمياه حتى يتم الإنتهاء من أعمال الربط