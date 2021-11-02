مزارعين يلوثون البحر اليوسفي بالمخلفات الزراعية بالمنيا.. والري: التطهير يكلفنا ملايين الجنيهات

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رغم جهود الدولة وإطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير وتبطين المجاري المائية، قام مزارعي المنيا، بإلقاء مخلفاتهم الزراعية، من «البوص – النفايات» بمجري البحر اليوسفي، مما تسبب في شكاوي المواطنين من انبعاث الروائح الكريهة أمام المدن والقرى.

وقال جمال رضا شلقامي، وأحمد عيد، من أبناء مدينة العدوة، إن سلوكيات المزارعين في تلوث بحر اليوسفي، تسبب انبعاث روائح كريهة، وتراكم المخلفات الزراعية، والنفايات أسفل الكوبري القديم بالمدينة، مطالبًا بمعاقبة المخالفين، وتشديد الرقابة على المجاري المائية، للحفاظ على مياه النيل، وصحة المواطنين.

وقال الحاج أحمد حته، عضو مجلس النواب، عن المنيا، وأمين حزب الشعب الجمهوري، إنه تواصل مع مسؤولين الري لحل مشكلة التراكم المستمر للمخلفات الزراعية أمام كوبري العدوة، وبعض الكباري على بحر يوسفي، بسبب سلوكيات المزارعين والمواطنين غير الحميدة، بإلقاء المخلفات والنفايات.

من جانبه، قال المهندس عبدالحميد البركاوي، وكيل وزارة الري بالمحافظة، تبذل الدولة جهود كبيرة للحد من تلوث المجاري المائية، والعمل على وصول المياه إلى نهاية الفروع، مستنكرًا قيام المزارعين بإلقاء مخلفات الزراعة من البوص والنفايات في المجاري المائية، ومنها البحر اليوسفي، مؤكدًا أن ذلك يكلف الوزارة ملايين الجنيهات في أعمال التطهير سنويًا.

مزارعي المنيا يلوثون المجاري المائية

مزارعي المنيا يلوثون المجاري المائية

مزارعي المنيا يلوثون المجاري المائية