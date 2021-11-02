أخبار عاجلة

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات دوري أبطال أوروبا

Print
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات دوري أبطال أوروبا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقام اليوم الثلاثاء 2-11-2021 عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

إذ يلعب برشلونة ضد دينامو كييف، كما يلتقي بايرن ميونخ ببنفيكا، ويواجه أتلانتا مانشستر يونايتد.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مالموx تشيلسي الساعة 7:45 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 English

فولفسبورج x ريد بول سالزبورغ الساعة 7:45 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

دينامو كييف x برشلونة الساعة 10 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

بايرن ميونخ x بنفيكا الساعة 10 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

فياريال x يونج بويز الساعة 10 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 English

أتلانتا x مانشستر يونايتد الساعة 10 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

يوفنتوس x زينيت سانت بطرسبرج الساعة 10 مساءُ، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1

إشبيلية x ليل الساعة 10 مساءُ، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات

الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور)

الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور)