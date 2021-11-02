مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات دوري أبطال أوروبا

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تقام اليوم الثلاثاء 2-11-2021 عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

إذ يلعب برشلونة ضد دينامو كييف، كما يلتقي بايرن ميونخ ببنفيكا، ويواجه أتلانتا مانشستر يونايتد.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مالموx تشيلسي الساعة 7:45 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 English

فولفسبورج x ريد بول سالزبورغ الساعة 7:45 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

دينامو كييف x برشلونة الساعة 10 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

بايرن ميونخ x بنفيكا الساعة 10 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

فياريال x يونج بويز الساعة 10 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 English

أتلانتا x مانشستر يونايتد الساعة 10 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

يوفنتوس x زينيت سانت بطرسبرج الساعة 10 مساءُ، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1

إشبيلية x ليل الساعة 10 مساءُ، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2