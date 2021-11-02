مقتل طالب بكفر الشيخ ذبحًا على يد زملائه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت التحريات الأولية لمباحث قسم أول كفر الشيخ، واقعة مقتل طالب بالصف الثاني الثانوي بكفر الشيخ ذبحًا على يد 3 من زملائه بسبب خلافات بينهم، مساء أمس الإثنين، بمنطقة الـ47 بمدينة كفر الشيخ أن أحد الطلاب قام بقتله برقبة زجاجة مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي بطول 25 سم، وكشفت التحريات الأمنية وشهادة شهود عيان أن سبب الواقعة هو قيام الطلاب الجناة بالتنمر على الطالب القتيل لطيبته الزائدة وقيامهم بضربه في ساقه حتى سقط أرضاً، فتشاجر معهم دفاعاً عن نفسه، وقام أحدهم بكسر زجاجة وطعنه بها في رقبته وقام القتيل بالجري لمسافة 10 أمتار ثم سقط غريقاً في دمائه.

كان اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ تلقى إخطارا من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بوصول الطالب «إ. ط.» 18 سنة، من منطقة ميت علوان شرق مدينة كفر الشيخ جثة هامدة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام بعد قيام 3 من زملائه بذبحه بجرح قطعي في الرقبة بطول 25 سم، بسبب خلافات بينهم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة أول كفر الشيخ إلى مكان البلاغ وتبين من البيانات الأولية أن مرتكبي الحادث زملاؤه وهم «م. ح. أ- ع. ا. ا- ص. ز. ك»، وجميعهم بالصف الثاني الثانوي، وتم القبض عليهم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في المحضر رقم 3964 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وتولت التحقيق.