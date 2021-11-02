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حريق يلتهم مخزن خردة في الحوامدية

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حريق يلتهم مخزن خردة في الحوامدية حريق يلتهم مخزن خردة في الحوامدية

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تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن خردة في قرية أم خنان بمنطقة الحوامدية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان قسم شرطة الحوامدية تلقى بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن خردة في قرية أم خنان بدائرة القسم، انتقلت الحماية المدنية بصحبة 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث.

قامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

المصرى اليوم

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