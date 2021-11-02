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تصريحات جديدة من جورج قرداحي

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تصريحات جديدة من جورج قرداحي تصريحات جديدة من جورج قرداحي

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أكد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، أنه ليس متمسكا «بمنصب أو وظيفة»، قائلا: «أنا بانتظار عودة رئيس نجيب ميقاتي من قمة جلاسكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة».

وأكد «قرداحي» في حديث لصحيفة «الديار» اللبنانية، أنه يدرك تماما ويشعر بمعاناة اللبنانيين في الخارج وخوفهم من أي إجراء قد يطولهم، «لكن المسألة تحولت إلى مسألة كرامة وطنية». وأضاف: «لست متمسكا بمنصب ولا بوظيفة، لكن المسألة تعدت ذلك إلى الكرامات».

وتابع قائلا: «كل الموضوع قيد الدرس، وأنا بانتظار عودة ميقاتي من قمة جلاسكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة والخروج بعدها بقرار متفق عليه بيني وبينه، وبالتالي عندما يعود رئيس الحكومة الذي قد تكون لديه معطيات جديدة بعد اللقاءات التي يعقدها، بقعد أنا وياه ونتخذ القرار بضوء المعطيات التي قد تكون تكونت لديه».

وفي نهاية كلمته، قال: «عملت بعرق جبيني، ونجاحي كان بسبب عملي وتعبي».

المصرى اليوم

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