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حفلين لأم كلثوم على مسرح العرائس بساقية الصاوي (التفاصيل)

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حفلين لأم كلثوم على مسرح العرائس بساقية الصاوي (التفاصيل) حفلين لأم كلثوم على مسرح العرائس بساقية الصاوي (التفاصيل)

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تستعد مسرح العرائس، بساقية عبدالمنعم الصاوي، لاستقبال الحفل الشهري لكوكب الشرق أم كلثوم بصحبة فرقة مسرح الساقية للعرائس لتقديم حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر في السادسة والثامنة مساءً بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى، في إطار مشروع «أم كلثوم تعود من جديد».

يقود الفريق المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي ويقوم بتحريك عروسة أم كلثوم.في حفل الخميس الأول من نوفمبر تقدم كوكب الشرق أغنيتين هما «الحب كده» التي غنتها أم كلثوم عام 1959،للشاعربيرم التونسى .كما تغنى سيدة الغناء العربي أغنية من عام 1961 «حيرت قلبى» تأليف الشاعر أحمد رامى وألحان الموسيقار رياض السنباطى.

المصرى اليوم

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