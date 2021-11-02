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عمر زهران : موسم الرياض بيفتتح بالعندليب..واحنا ولادنا مبهورين بـ«زنجر وشاكوش وبيكا»

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عمر زهران : موسم الرياض بيفتتح بالعندليب..واحنا ولادنا مبهورين بـ«زنجر وشاكوش وبيكا» عمر زهران : موسم الرياض بيفتتح بالعندليب..واحنا ولادنا مبهورين بـ«زنجر وشاكوش وبيكا»

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انتقد المخرج عمر زهران اتجاه الجمهور من الشاب والأطفال إلى أغاني المهرجانات الشعبية والتراب، وإهمال تراثهم الغنائي، وإهدار قيم رموز الغناء من عمالقة المطربين مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، مشيرا إلى أن الاهتمام بهؤلاء الرموز الفنية يأتي من الأجيال السابقة وتوجيه نظر الأجيال الحالية إليها.

وكتب «زهران» عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «موسم الرياض بيفتتح بمسرحية عن حياة العندليب الأسمر..عبدالحليم حافظ.....واحنا ولادنا مبهورين جدا بزنجر...وشاكوش وبيكا....وبيتهموا أجيالنا بالتخلف والرجعية..وبيدفعوا آلاف الجنيهات عشان يحضروا حفلة لأغاني المهرجانات..وحافظين كل أغانيهم.. طبعا العيب مش عليهم».

المصرى اليوم

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