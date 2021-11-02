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«أنغامنا الحلوة» تُبهر جمهور الساقية بحفل موسيقي غنائي

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«أنغامنا الحلوة» تُبهر جمهور الساقية بحفل موسيقي غنائي «أنغامنا الحلوة» تُبهر جمهور الساقية بحفل موسيقي غنائي

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استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفلاً لفرقة «أنغامنا الحلوة»، الثلاثاء، وسط حضور جماهيري كبير،مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، في حفل موسيقى بقيادة المايسترو شريف عباس.

وخلال الحفل، شدت الفرقة بمجموعة من أجمل الأغاني الاستعراضية والطربية والوطنية والاسكتشات والمونولوج وأغاني الأطفال وجميع الأعمال القديم منها والحديث، من بينها مقطوعة موسيقية «الضوء الشارد» وأغاني، سلام الله ياطه،افرح ياقلبى، يوم ليك، كان ياما كان، مال القمر، بحبك وحشتينى، أحسن ناس،خطوة، عن العشاق، ياعم .واختتمت الفرقة بأغنية» يابدع الورد«وسط تصفيق حاد من الجمهور الذي أعرب عن سعادته لحضور الحفل.

المصرى اليوم

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