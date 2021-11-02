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اليوم.. قطع الكهرباء عن 12 منطقة في الإسكندرية (ابحث عن منطقتك)

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اليوم.. قطع الكهرباء عن 12 منطقة في الإسكندرية (ابحث عن منطقتك) اليوم.. قطع الكهرباء عن 12 منطقة في الإسكندرية (ابحث عن منطقتك)

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أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن 12 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساءا هي:

- أبوقير «مساكن الحرمين».
- المندرة قبلي «شارع 45 قبلي».
- خورشيد «عزبة محسن».
- سان ستيفانو «شارع عبدالسلام عارف».
- حجر النواتية «مزرعة الديك الذهبي».
- الإبراهيمية «شارع حامد ناصر».
- محرم بك «محطة محرم بك- الطريق السريع».
- الفراهدة «شارع إسماعيل مهنى».
- الورديان «الجمعية التعاونية للبترول».
- الدرايسة بحري «شارع محمد علي».
- أبوتلات «الكيلو 22.5».
- العامرية «شارع محمد قاسم».

المصرى اليوم

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