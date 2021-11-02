اليوم.. قطع الكهرباء عن 12 منطقة في الإسكندرية (ابحث عن منطقتك)

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أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن 12 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساءا هي:

- أبوقير «مساكن الحرمين».

- المندرة قبلي «شارع 45 قبلي».

- خورشيد «عزبة محسن».

- سان ستيفانو «شارع عبدالسلام عارف».

- حجر النواتية «مزرعة الديك الذهبي».

- الإبراهيمية «شارع حامد ناصر».

- محرم بك «محطة محرم بك- الطريق السريع».

- الفراهدة «شارع إسماعيل مهنى».

- الورديان «الجمعية التعاونية للبترول».

- الدرايسة بحري «شارع محمد علي».

- أبوتلات «الكيلو 22.5».

- العامرية «شارع محمد قاسم».