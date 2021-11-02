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الطماطم بـ4 والبطاطس بـ7.5 والكوسة بـ5 جنيه.. الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

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الطماطم بـ4 والبطاطس بـ7.5 والكوسة بـ5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الطماطم بـ4 والبطاطس بـ7.5 والكوسة بـ5 جنيه.. الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

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شهدت الخضر في سوق العبور اليوم الثلاثاء، الموافق 2 نوفمبر 2021، تراجع طفيف في الأسعار.

وسجل سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4 جنيهات، والبطاطس من 5 إلى 7.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.75 جنيه، والكوسة من 3 إلى 5 جنيهات، والجزر بدون عروش من 3 إلى 4.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان البلدي من 2 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان الرومي من 2 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 2 إلى 3.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفلفل الرومى البلدي من 3 إلى 5.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي من 2.5 والى 4.5 جنيه، والفلفل ألوان (اصفر-احمر-برتقالى) من سعر 9 إلى سعر 15 جنيهًا، والملوخية من سعر 1.5 إلى سعر 3 جنيهات، والخيار صوب من سعر 3 إلى سعر 5.5 جنيه، والخيار البلدي من سعر 2.5 إلى سعر 4 جنيهات، والبامية من سعر 5 إلى سعر 9 جنيهات، والبسلة من سعر 12 إلى سعر 18 جنيها، والسبانخ من سعر 4 إلى سعر 6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو القلقاس، من سعر 3 إلى سعر 6 جنيهات، والثوم من سعر 18 إلى سعر 22 جنيهًا، والزيتون التفاحي من سعر 15 إلى سعر 25 جنيهًا، والزيتون العزيزي لكويد من سعر 15 إلى سعر 25 جنيها.

المصرى اليوم

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