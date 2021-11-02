موظفة أمام الأسرة: «ضربني بأمر أمة فخلعته»

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نظرت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الدعوى المقامة من موظفة ضد طليقها‘ تطلب فيها زيادة نفقة طفليها. كانت محكمة أول درجة أصدرت حكما بإلزامه بدفع ألف جنيه نفقه لصغيريه .

وتابعت الموظفة بأن طليقها ، قرر الإنتقام منها بعد أن خلعته، ورفض الانفاق على طفليه، وسداد المصاريف الدراسية الخاصة بإبنهما الأكبر، وقال لها «خلى المحاكم تنفعك» .

تابعت المدعية إنها تزوجت منذ 9 سنوات من أبن خالتها، وأنجبت منه طفلين، «7 سنوات» و«4 سنوات»، وبعد شهر زواج فوجئت بتدخل خالتها في كل شؤون حياتهما، لدرجة إنها كانت تحدد لهما أنواع المأكولات التي يجب شرائها، ودونت لهما قائمة بالمشتريات الخاصة بالمنزل، وكان زوجها ينفذ تعليماتها بكل دقه، موضحة بإنها اذا طلبت منه تغير أي من متطلبات المنزل فكان يرفض شرائها إلا بعد أخذ رأى والدته .

وذكرت بانها تحملته كثيرا وحاولت تغير شخصيته دون جدوى، وقررت أن تستسلم للظروف، وبعد فترة وجدته يعتدى عليها بالضرب المبرح ، وإحداث اصاباتها، وعندما شكت لوالدته قالت لها «كلنا كنا بنضرب» وعلمت بانه كان يعتدى عليها بالضرب بأمر والدته، وطلبت منه الطلاق إلا أنه رفض، فاقامت دعوى خلع ضده ..