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«العدل» تنظم حفلًا لأداء أعضاء النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية

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«العدل» تنظم حفلًا لأداء أعضاء النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية «العدل» تنظم حفلًا لأداء أعضاء النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية

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تنظم وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، حفلًا لأداء أعضاء النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية، بمقر الوزارة العدل.

وكانت هيئة النيابة الإدارية، منذ 7 أيام أعلنت عن أداء المعاونين المعينين الجدد اليمين القانونية، وشددت على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي ووشاح هيئة النيابة الإدارية، وكذلك الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي لمنع انتشار .

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح ، قد أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين 359 معاونًا بهيئة النيابة الإدارية من دفعتي 2013 / 2014، وهنأ المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المعينين الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

المصرى اليوم

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