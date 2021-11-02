«العدل» تنظم حفلًا لأداء أعضاء النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية

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تنظم وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، حفلًا لأداء أعضاء النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية، بمقر الوزارة العدل.

وكانت هيئة النيابة الإدارية، منذ 7 أيام أعلنت عن أداء المعاونين المعينين الجدد اليمين القانونية، وشددت على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي ووشاح هيئة النيابة الإدارية، وكذلك الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين 359 معاونًا بهيئة النيابة الإدارية من دفعتي 2013 / 2014، وهنأ المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المعينين الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.