إصابة عاملين سقطا من على سقالة في شبرا الخيمة

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أصيب شخصان سقطا من على سقالة حديدية من ارتفاع حوالي 9 أمتار أثناء قيامهما بتركيب خط مياه بإحدى الشركات في شبرا الخيمة دائرة قسم ثانٍ، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم ثانٍ شبرا الخيمة إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول شخصين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم إثر سقوطهما من علو.

تم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام كل من «م. ف. م»، 22 سنة، سباك، مصاب بكدمات وسحجات، و«م. ع. م»، 22 سنة، بأعمال السباكة، وتركيب خط مياه بإحدى الشركات، اختلت السقالة الحديدية وسقطت بهما من ارتفاع 9 أمتار وأحدثت إصابتهما.

وبسؤال مسؤولى الشركة أيدوا ما جاء بالفحص وأكدوا أن المصابين عمال يومية واختلت بهما السقالة الحديدية وسقطا من عليها ما أدى إلى إصابتهما، وتحرر محضر بالواقعة.