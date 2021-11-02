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القمة 123.. لجنة الحكام تكشف هوية حكام مباراة الأهلي والزمالك

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القمة 123.. لجنة الحكام تكشف هوية حكام مباراة الأهلي والزمالك القمة 123.. لجنة الحكام تكشف هوية حكام مباراة الأهلي والزمالك

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قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه راضي عن أداء الحكام المصريين بنسبة 75%، لافتًا إلى أنه تم تحقيق تقدمًا كبيرًا للعمل بتقنية الفار داخل الملاعب المصرية.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية ، أن الحكم الذي يقوم بدوره في الملعب يحتاج لتدخل قليل من الفار داخل الملعب.
وأوضح أن الجمهور يقوم بعملية رصد غير عادي للعمليات التحكيمية؛ وهو أمر يؤدي لوجود حالة من التعصب، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام تعترف بأخطائها عندما يكون هناك أخطاء.
وأكد أن الحكام لن يتأثروا بالنقد غير البناء، ويقبلون بالنقد البناء، مشيرًا إلى أن مباراة الأهلي والزمالك سيقودها حكام مصريين؛ للاستفادة من العملة الصعب في النهوض بمصر، مؤكدًا أن الناديين لم يطلبوا حكامًا أجانب.


وشدد على أن اللجنة لم تستقر على اختيار الحكم الذي سيقود مباراة الأهلي والزمالك حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار أفضل الحكام المصريين من حيث المواصفات الفنية وتكون كل الظروف مهيأة لقيادته هذه المباراة.


ولفت إلى أن هناك حكامًا يتمتعون بكفاءات عالية منهم محمود البنا، وإبراهيم نور، ومحمد عادل، وأمين عمر، مؤكدًا أن مباراة القمة ستكون قوية يتابعها العالم أجمع، متمنيًا أن تكون عرضًا لائقًا بالناديين، وكذلك أداء الحكام، مؤكدًا أنه سيكون لحكام المباراة معسكرًا يوم الخميس قبل انطلاق المباراة.


وأشار إلى بداية وجود العنصر النسائي في العملية التحكيمية، مستشهدًا بتحكيم شاهندا المغربي لإحدى المباريات الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أننا سنجدهم يحكمون في الدوري الممتاز، موضحًا أنه لا بًد أن نغير عقليتنا تجاه الكرة بشكل عام "وممكن أن نرى تحكيم نسائي لمباراة القمة ليه لا.

المصرى اليوم

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