أخبار عاجلة

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يلاقي اندرلخت وبازل السويسري في الامارات يناير المقبل

Print
الزمالك يلاقي اندرلخت وبازل السويسري في الامارات يناير المقبل يلاقي اندرلخت وبازل السويسري في الامارات يناير المقبل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمود حسام منظم معسكر في الامارات أن العمل مع القلعة البيضاء شرف كبير لأي شركة أو مؤسسة.

وقال حسام عبر برنامج البريمو إن الزمالك سيخوض مباراتين قويتين أمام اندرلخت البلجيكي وبازل السويسري في معسكره بالامارات يومي ٥ و ٨ يناير المقبل.

وأشار إلى أن هناك مباراة ثالثة ستقام يوم ٣ يناير المقبل لم يتم تحديدها بعد موضحا أن لقاء اندرلخت سيقام يوم ٥ يناير على ملعب الشارقة كما تقام مواجهة بازل يوم ٨ في نفس الشهر على الملعب ذاته.

وأوضح أنه سيقام احتفالية للزمالك يوم ٧ يناير المقبل بحضور درع الدوري

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

رسميا.. الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراة الزمالك

رسميا.. الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراة الزمالك

الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز بالقمة بنتيجة كبيرة.. وهذا الثنائي الأخطر في الزمالك

الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز بالقمة بنتيجة كبيرة.. وهذا الثنائي الأخطر في الزمالك

إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك