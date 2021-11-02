★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمود حسام منظم معسكر الزمالك في الامارات أن العمل مع القلعة البيضاء شرف كبير لأي شركة أو مؤسسة.

وقال حسام عبر برنامج البريمو إن الزمالك سيخوض مباراتين قويتين أمام اندرلخت البلجيكي وبازل السويسري في معسكره بالامارات يومي ٥ و ٨ يناير المقبل.

وأشار إلى أن هناك مباراة ثالثة ستقام يوم ٣ يناير المقبل لم يتم تحديدها بعد موضحا أن لقاء اندرلخت سيقام يوم ٥ يناير على ملعب الشارقة كما تقام مواجهة بازل يوم ٨ في نفس الشهر على الملعب ذاته.

وأوضح أنه سيقام احتفالية للزمالك يوم ٧ يناير المقبل بحضور درع الدوري