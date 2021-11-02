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فاروق بزف بشري يارك للزمالك: شيكابالا سيشارك في لقاء القمة

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فاروق بزف بشري يارك للزمالك: شيكابالا سيشارك في لقاء القمة فاروق بزف بشري يارك للزمالك: شيكابالا سيشارك في لقاء القمة

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أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد اقترب من المشاركة في لقاء القمة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل بالدوري.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية إن هناك اتجاه قوي للغاية لقبول الالتماس الذي قدمه شيكابالا لاتحاد الكرة مؤخرا ضد عقوبته.

وأشار إلى أن حازم إمام نجم الزمالك الأسبق وعضو مجلس النواب تساءل عن عقوبة اتحاد الكرة بشأن شيكابالا بعد حصول الأخير على قرار من مركز التسوية والتحكيم بالغاء عقوبته.

وأكد أن وزير الرياضة أشرف صبحي أشار إلى إلزامية تنفيذ قرارات مركز التسوية والتحكيم.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف شيكابالا 8 مباريات بعد اشتباكه مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية.

المصرى اليوم

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