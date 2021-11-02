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مدرب المرج: «لو لديّ 1 من 10 من ميزانية طاهر محمد طاهر أصعد بالفريق للدرجة الثانية»

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مدرب المرج: «لو لديّ 1 من 10 من ميزانية طاهر محمد طاهر أصعد بالفريق للدرجة الثانية» مدرب المرج: «لو لديّ 1 من 10 من ميزانية طاهر محمد طاهر أصعد بالفريق للدرجة الثانية»

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أبدى مدرب فريق المرج، علي سليمان، الذي يلعب في الدرجة الثالثة، استعداده لوديته أمام الأهلي.


وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: «هناك فارق في الإمكانيات بين الأهلي والمرج ولم نتحدث مع الجهاز الفني للأهلي بخصوص طريقة اللعب ولكنني واجهت الأهلي من قبل وأنا أدرب الشركة المتحدة ولعبنا 4 أشواط وانتهت بالتعادل السلبي وفي مباراة أخرى ودية فزنا أمام وادي دجلة وهُزمنا مؤخرًا من فيوتشر بهدف نظيف».


وأتم مدرب فريق المرج، تصريحاته بالتنويه إلى أن القيمة التسويقية لفريقه بالكامل هي 80 ألف جنيه؛ حيث يحصل أغلى لاعب فريقه على 10 آلاف جنيه ، قائلاً:"لو لديّ 1 من 10 من ميزانية طاهر محمد طاهر أصعد بالفريق للدرجة الثانية".

ويلتقي الأهلي والمرج اليوم في مباراة ودية استعدادا لمباراة في قمة الدوري الـ 123

المصرى اليوم

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