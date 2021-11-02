حي العامرية يكشف سبب انتشار رائحة الغاز غرب الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى شركة غاز مصر، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال إضافة مادة الرائحة للخزان الرئيسي بمحطة الغاز بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية، وذلك لمدة 3 ساعات.

ومن جانبه قال محمد عبد الله، رئيس حي العامرية أول، إنه تلقي إخطارا من شركة غاز مصر بإجراء عملية إضافة مادة الرائحة بمحطة الغاز بالعامرية بدءا من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وأوضح رئيس حي العامرية أول، أنه ينتج عن تلك الأعمال تصاعد أبخرة لمادة الرائحة ما قد يسبب الإحساس لدى المواطن بتسريب في الغاز الطبيعي.

وطمأنت إدارة الشركة المواطنين القاطنين بالمناطق المحيطة بمحطة الغاز بالعامرية أن تلك العمليات تجري بشكل آمن بمعرفة الشركة المختصة.