لجنة صحية تُجري عمليات تفتيش مفاجئة داخل الفنادق والقرى السياحية بالغردقة

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بدات لجنة صحية مكونة من 16 عضوا من وزارة الصحة والسكان بالقاهرة زيارة لمدينة الغردقة، لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة داخل الفنادق والقرى السياحية حول الإجراءات الصحية المتخذة وإغلاق أي منشأة في حالة رصد أي مخالفة صحية بداخلها.

وأكدت مصادر لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن اللجنة من المقرر أن تستغرق فترة 3 أسابيع ولديها الضبطية القضائية ولديها الصلاحية في غلق الفندق فورًا في حالة وجود مخالفات تهدد سلامة وصحة النزلاء، وسيتم تقسيم أعضاء اللجنة لعدة مجموعات.

وتستهدف لللجنة التفتيش على المطابخ والمطاعم والبوفيهات وأماكن تخزين الأغذية ومصادر المياه والتأكيد على الإجراءات الاحترازية، وكذلك أخذ عينات من المياه والأطعمة المختلفة.

وستقوم اللجنة بالتفتيش على جميع العاملين داخل الفنادق، والتأكد من اتخاذهم الإجراءات الاحترازية داخل الفندق، وأثناء مزاولة عملهم، وطريقة تنظيف الأرضيات والمطاعم وتفتيش على المخازن والمطابخ والثلاجات.

كانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت قرارًا بالغلق الإداري لأحد الفنادق بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مما يؤثر على سلامة النزلاء به، ويعمل على الإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به.