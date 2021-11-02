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ضبط 10 طن ملح طعام مجهول المصدر في حملة تموينيه في مدينة الخصوص

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ضبط 10 طن ملح طعام مجهول المصدر في حملة تموينيه في مدينة الخصوص ضبط 10 طن ملح طعام مجهول المصدر في حملة تموينيه في مدينة الخصوص

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ضبطت مباحث في القليوبية 10 طن ملح طعام مجهول المصدر خلال حملة تمونية شنتها مباحث التموين على مدينة الخصوص لضبط الاسواق ومراقبة الاسعار في القليوبية وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد توجية حملة على الأسواق والشوادر والمصانع في مدينة الخصوص لضبط حركة تداول السلع وصور الغش ومراقبة الأسواق

أسفرت الحملة عن ضبط 100 شيكارة أرز بإجمالى وزن 2.5 طن أرز مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية داخل مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص وضبط 80 شيكارة ملح طعام بإجمالى وزن 5 طن ملح مجهول المصدر وبدون فواتير، و2 تانك كلور بإجمالى 2 طن كلور خام مجهول المصدر بمصنع للمنظفات الصناعية بدون ترخيص

كما تم التحفظ على 30 قاروصة سجائر بإجمالى 300 علبة سجائر في محل بقالة للبيع بأعلى من السعر الرسمى وضبط 100 شيكارة ملح طعام بإجمالى وزن 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر وبدون فواتير بمصنع غسيل بلاستيك بالخصوص بدون ترخيص وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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