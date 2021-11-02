وزيرا القوي العاملة والهجرة يشهدان احتفالية العيد الـ 67 للإنتاج الحربي

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شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ‏احتفالية وزارة الإنتاج الحربي بالعيد الـ67 للإنتاج الحربي، بدعوة من اللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى،

وقال سعفان، في تصريحات صحفية خلال الاحتفالية وبمناسبة ذكرى إنتاج أول طلقة في مصانع الإنتاج الحربي أن العامل المصري لديه قدرات تضاهي قدرات ومهارات العمال في كل دول العالم بل ويتفوق عليها .

وأن منتجاتهم وإنجازاتهم ظهرت في وزارة الإنتاج الحربي والهيئات التابعة لها، والتى تمثل الداعم الأساسي للقوات المسلحة والشرطة المصرية على مر السنوات .

ومن جانبه أكد محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربي، أن منظومة العمل في الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها تبدأ وتقوم في الأساس على العاملين بها، مقدماً التحية لكل الأيدي العاملة التي لطالما ضربت أروع الأمثال في أداء العمل بإتقان وإصرار لتحقيق الإنجازات والوصول بالإنتاج الحربي لمستقبل أفضل يتمناه الأحفاد ويفتخرون به بأجدادهم وما قدموه من إنجازات جيل بعد جيل .

وأشار الوزير، أن الحفل تضمن عرض أهم الانجازات التي حققتها الوزارة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها إنتاج الصلب المدرع بمصنع 100 بالمشاركة مع شركة حديد عز إحدى شركات القطاع الخاص، وهو مثال حي على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إنتاج أول منتج مصري في هذا المجال، بعدما كان يتم استيراده من الخارج، فأصبحت الدولة المصرية تمتلك قدرات التصميم والإنتاج للعربات المدرعة التي يدخل هذا المنتج في صناعتها .

وأوضح، أنه لولا مجهودات العاملين بالوزارة والهيئات والشركات، وسعيهم الدؤوب المخلص لما بلغت الإيرادات إلى 19.7 مليار جنيه بمعدل زيادة 27 % عن العام الماضي، بنسبة 98 % عن المخطط المعتمد تنفيذه، كما يتم تكريم 235 عاملا في هذا الحفل لما بذلوه من جهود خلال العام الماضي وتحفيزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لتحقيق مزيد من الانتاجية وتحقيق التنمية المستدامة لوطننا الغالى مصر .

كما منح وزير الإنتاج الحربي، العاملين بالشركة والوحدات التابعة لها، نسبة خصم 25 % من مصاريف الدراسة في الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وخصم من 3 % إلى 25 % على منتجات الانتاج الحربى خلال شهر نوفمبر في معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي .

من جانبه أكد سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي ونائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بوزراء القوى العاملة، أن لدينا الآن ما يقرب من 200 ألف عامل في الإنتاج الحربي منذ عام 1954، واليوم نكرم أفضل العاملين من بينهم .

وتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «شخصيات لها تاريخ» وذلك تكريمًا لاسم اثنين من رموز وزارة الإنتاج الحربي، وهما الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، واللواء حسن عبدالمجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب السابق.

وفى ختام الحفل، أهدى وزير الإنتاج الحربي هدايا تذكارية، لوزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة، وعبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، تكليلاً للتعاون المشترك بين جهات الدولة لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا العزيز، وتحقيق رؤية مصر 2030 .

من جانبه أكد سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي ونائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بوزراء القوى العاملة، أن لدينا الآن ما يقرب من 200 ألف عامل في الإنتاج الحربي منذ عام 1954، واليوم نكرم أفضل العاملين من بينهم .

وتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «شخصيات لها تاريخ» وذلك تكريمًا لاسم اثنين من رموز وزارة الإنتاج الحربي، وهما الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، واللواء حسن عبدالمجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب السابق.

وفى ختام الحفل، أهدى وزير الإنتاج الحربي هدايا تذكارية، لوزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة، وعبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، تكليلاً للتعاون المشترك بين جهات الدولة لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا العزيز، وتحقيق رؤية مصر 2030 .