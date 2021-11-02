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إزالة 10 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركزي أرمنت والبياضية بالأقصر

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إزالة 10 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركزي أرمنت والبياضية بالأقصر إزالة 10 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركزي أرمنت والبياضية بالأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية .

وقامت رئاسة مركز ومدينة البياضية بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح بحملة إزالات مكبرة بقريتي البغدادي والحبيل، مما أسفر عن إزالة 9 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة 239 مترا مربعا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أرمنت بقيادة العميد عبدالله عاشور بإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بناحية حوض الملاحة إصلاح الوابورات بمساحة 125 مترا مربعا، وتمت الإزالة في المهد .

يأتى ذلك في اطار مواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين دون استثناء، وتحويل المخالفات إلى النيابة المختصة، طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

المصرى اليوم

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