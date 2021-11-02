«الرعاية الصحية» بالأقصر: استمرار فعاليات مبادرة (اعرف طبيب أسرتك) بمراكز المحافظة

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أعلنت الرعاية الصحية، ان فريق من إدارة التسويق والمبادرات بفرع الهيئة بالأقصر، بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية وإدارة رضاء المنتفعين قام بالتوجه إلى أحد الفنادق بالأقصر، حيث تم إلقاء ندوة توعية للعاملين بالفندق من أهالي الأقصر..

وتناولت الندوة عدة مواضيع، والتي شملت، كيفية التسجيل وفتح الملف الفردي والعائي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التنوية على ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل للأسرة .

كما تناولت الندوة كيفية حجز موعد الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة عن طريق الخط الساخن 15344، وكيفية صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، بجانب الإعلان عن بدء برنامج استقدام خبراء أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لإجراء عمليات كبرى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل «بالمجان» .