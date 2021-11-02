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سكرتير عام جديد لمحافظة القاهرة ضمن حركة تنقلات محلية

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سكرتير عام جديد لمحافظة القاهرة ضمن حركة تنقلات محلية سكرتير عام جديد لمحافظة القاهرة ضمن حركة تنقلات محلية

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أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من سكرتير عموم وسكرتير عموم المساعدين بمحافظات أسيوط والمنيا والمنوفية والدقهلية، وتضمنت الحركة نقل اللواء علاء رشاد محمد سكرتير عام محافظة المنوفية إلى وظيفة سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء تامر سعيد محمد سكرتير عام محافظة قنا إلى سكرتير عام محافظة المنيا، والمهندس نبيل محمد الطيبي سكرتير عام محافظة الدقهلية إلى سكرتير عام محافظة قنا .

كما تضمنت الحركة نقل الدكتور محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية، وتصعيد اللواء عماد محمد يوسف سكرتير عام مساعد المنوفية إلى وظيفة سكرتير عام المنوفية، ونقل المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد قنا إلى سكرتير عام مساعد أسيوط، ونقل اللواء محمد صلاح ناجي سكرتير عام مساعد اسيوط إلى سكرتير عام مساعد قنا.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن مستمرة في اجراءات تقييم أداء كافة القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، مشيراً إلى سعى وزارة التنمية المحلية أيضاً إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين .

المصرى اليوم

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