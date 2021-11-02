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رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيس جامعة بنها

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رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيس جامعة بنها رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيس جامعة بنها

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التقى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بالأستاذ الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، بحضور كلا من الاستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، والاستاذ الدكتور لطفي ابو سالم، عميد كلية العلوم، وذلك على هامش زيارته لجامعة بنها، للمشاركة في تحكيم رسالة دكتوراه بقسم النبات بكلية العلوم.

جاء اللقاء بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. واستعرض الاستاذ الدكتور محمد محجوب، خلال اللقاء البرامج العلمية المختلفة التي تقدمها جامعة الأقصر، والبرامج الدولية بالشراكة مع المؤسسات المختلفة، مبديا ترحيب جامعة الاقصر بنقل الخبرات بين اساتذة الجامعتين، واستحداث مشروعات بحثية مشتركة، وتقديم الدعم لصغار الباحثين، وتشجيع المشاركة الطلابية من ابناء الجامعتين في مختلف الانشطة العلمية والفنية الرياضية والثقافية وغيرها.

و من جانبه قدم الاستاذ الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الشكر لرئيس جامعة الأقصر، على حضوره وتشريفه جامعة بنها، معربا عن اعجابه بجامعة الأقصر الوليدة التي استطاعت في وقت قياسي أن تحجز لنفسها مكانا وسط الجامعات المصرية الكبرى، مؤكدا على تطلع جامعة بنها إلى الاستفادة من التعاون المشترك للنهوض بالجامعتين في كافة المجالات.

المصرى اليوم

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