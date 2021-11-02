الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ«قايتباى» (صور)

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بدأت وزارة السياحة والآثار، تنفيذ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة للأحجار الموجودة بالأسوار والممرات الساحلية، والمدافع في قلعة قايتباى، بمنطقة بحرى في الاسكندرية.

وقال مصدر أثرى في الاسكندرية، إن الأعمال تتضمن صيانة وترميم ورفع كفاءة شاملة لعدد كبير من الأحجار الموجودة في جوانب القلعة، لتضم الأسوار الخارجية والممرات الساحلية والحواصل والصحن، فضلاً عن المدافع الموجودة في البهو وعددها 10 مدافع من طراز ارمسترونج، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 41 مدفعاً تنتمى لأسرة محمد على، وهى موجودة حالياً في 6 مواقع أثرية، من بينها 10 مدافع معروضة حاليا في صحن قلعة قايتباى، وأخرين في كوم الناضورة وحدائق المنتزه وبرج 3 الأثرى، وطابية الدخيلة وطابية كوسا باشا، وأعمارهم تتراوح بين 216 سنة و153 سنة حيث بعضها أدخلها محمد على عام 1805 والبعض الآخر أدخلها الخديوى إسماعيل، وتتراوح أوزانها بين 500 كيلو حتى 6 أطنان.

وأجرت الدكتورة نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء للآثار المصرية، يرافقها الدكتور خالد ابو الحمد، مدير عام آثار الإسكندرية، جولة ميدانية داخل القلعة، أمس، وكان في استقبالها عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وتفقدت الأعمال الجارية للصيانة والترميم ورفع الكفاءة، وأبدت إعجابها بالأعمال التي تتم داخل القلعة.

يأتى ذلك تزامناً مع تنفيذ أول مشروع هندسى بحرى لحماية قلعة قايتباى والصخرة الام وتنفذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتكلفة 267 مليون جنيه، بنسب تنفيذ تعدى 97%، والمزمع الانتهاء منه وتسليمه في ديسمبر المقبل 2021.

ويضم مشروع حماية قلعة قايتباى، 5 أجزاء، الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار، ولسان حجرى بطول 30 متراً، ورصيف بحري بطول 100 متر، وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملي تتم الاستفادة منه في موسم الصيف، حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة ويأخذ شكلًا دورانيًا حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب حتى الشمال، ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متر من الناحية الشمالية، وهو لسان حماية وسياحي في نفس الوقت.

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)

الآثار تبدأ أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الأحجار بالأسوار والممرات الساحلية بـ"قايتباى" (صور)