أخبار عاجلة

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سحب قرعة كأس اليوم .. تعرف على الموعد والمكان

Print
سحب قرعة كأس مصر اليوم .. تعرف على الموعد والمكان سحب قرعة كأس اليوم .. تعرف على الموعد والمكان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يسحب الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس للموسم الجديد 2021/2022 بمشاركة عدد كبير من الأندية.

ووفقاً لما أعلنه اتحاد الكرة سيتم سحب اليوم قرعة الدور التمهيدي الأول والذي يشارك فيه أندية الدوريات من الدرجة الثانية وحتى الدرجة الرابعة.

وسيكون موعد سحب القرعة ظهر اليوم عند الثانية عشرة ظهراً وستقام القرعة في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

وكان اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد قد منح الفرصة للأندية التي لم تستكمل اجراءات الاشتراك في البطولة حتى 31 أكتوبر من أجل استكمال إجراءات الاشتراك.

وحدد اتحاد الكرة منذ فترة مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الماضي على أن تقام قبل انطلاق مباريات دور الـ 32 للبطولة في نسختها الجديدة.

ويتبقى على استكمال بطولة كأس مصر في الموسم الماضي مباراتا الدور قبل النهائي والمباراة النهائية بالإضافة إلى مباراة في دور الثمانية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة