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يسحب الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس مصر للموسم الجديد 2021/2022 بمشاركة عدد كبير من الأندية.

ووفقاً لما أعلنه اتحاد الكرة سيتم سحب اليوم قرعة الدور التمهيدي الأول والذي يشارك فيه أندية الدوريات من الدرجة الثانية وحتى الدرجة الرابعة.

وسيكون موعد سحب القرعة ظهر اليوم عند الثانية عشرة ظهراً وستقام القرعة في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

وكان اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد قد منح الفرصة للأندية التي لم تستكمل اجراءات الاشتراك في البطولة حتى 31 أكتوبر من أجل استكمال إجراءات الاشتراك.

وحدد اتحاد الكرة منذ فترة مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الماضي على أن تقام قبل انطلاق مباريات دور الـ 32 للبطولة في نسختها الجديدة.

ويتبقى على استكمال بطولة كأس مصر في الموسم الماضي مباراتا الدور قبل النهائي والمباراة النهائية بالإضافة إلى مباراة في دور الثمانية.