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إعلامية تطالب الخطيب بإقالة موسيماني وتعيين حسام حسن مدرباً لـ الأهلي

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إعلامية تطالب الخطيب بإقالة موسيماني وتعيين حسام حسن مدرباً لـ الأهلي إعلامية تطالب الخطيب بإقالة موسيماني وتعيين حسام حسن مدرباً لـ الأهلي

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عادت الإعلامية بسمة وهبة لمهاجمة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وطالبت محمود الخطيب رئيس النادي بضرورة رحيله عن النادي.

وخلال تصريحات تلفزيونية أمس الاثنين، هاجمت بسمة وهبة موسيماني مؤكدة أنه أسوأ مدرب في بطولة الدوري المصري الممتاز منذ انطلاقه، وطالبت بإقالته من تدريب الفريق.

وأوضحت بسمة وهبة: «أداء الأهلي يثير غضب جماهيره خاصة أن الفريق أنهى الموسم الماضي وصيفا لبطولة الدوري خلف ».

وأضافت بسمة وهبة: «لو موسيماني مشي هقوله باي باي ونفسي كابتن بيبو يفكر في كابتن حسام حسن».

وكانت بسمة وهبة قد هاجمت موسيماني في برنامجها من قبل وطالبت الخطيب وقتها أيضاً بإقالة بيتسو موسيماني وتسريح أي لاعب لا يقدر روح الفانلة الحمراء.

المصرى اليوم

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